Son dakika: Bakan Koca'dan Aytaç Yalman açıklaması

BAKAN KOCA MECLİS'TE SORULARI YANITLADI:

Şu an bir kit sorunumuz yok. Merkez sayılarımızı giderek artırdık. Neye göre artırdık, Bilim Kurulu kimlerden nasıl test yapılması gerektiğini belirten Bilim Kuruluydu. Ama dinamik bir yapı olduğu için bu değişikliğe uğradı. Önce Çin öyküsü olanlar, devamında İran öyküsü olanlar. Daha sonra Avrupa öyküsü olanlar, şimdi ise artık yurt dışı öyküsü olandan çıktık, her vatandaştan alınacak algoritmaya gelindi.

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Bizim bulaşıcılığı önlememiz gerekiyor. Üniversitedeki hocamızı da sorumlu kıldık. Önümüzdeki dönemde hem test hem vaka sayısı giderek artabilir.

AYTAÇ YALMAN AÇIKLAMASI

Hacettepe, Ankara, Çapa, Cerrahpaşa dahil olmak üzere eğitimleri verildi. Sayın Paşamız Aytaç Yalman Paşa'nın vefatıyla ilgili net ifade etmek istiyorum. Eski GATA denilen hastanemize müracaat ediliyor. Gelir gelmez entübe ediliyor. Daha önce KOAH tanısı ile takip edilen bir hasta. Yaklaşık 6 saat sonra da ex kabul ediliyor. O dönemde yapılan test de negatif çıkıyor. Fakat klinik bulgusu, özellikle giderek de yaygınlaşınca; akciğer ve benzeri KOAH Olmasına rağmen şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor. Orduevi olmak üzere, herkes taranıyor. Testleri pozitif çıkanlar oldu, ne zaman dün? Bu durumda böyle bir vakada başta negatif sonra pozitif olabilir mi? Olabilir. Biz bunu yeni tanıyoruz. Başta pozitif olup, üç gün sonra negatif olan, yedi gün sonra pozitif olan vakamız da var. Biz bunu yeni tanıyoruz. Bir pencere dönemi olduğu söyleniyor.

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HAYATINI KAYBEDEN VAKA SAYIMIZ 3 OLDU

Böyle bir vakada bile erken dönemde bulaşıcılık, taramaya hızla çıktığımızı, korumaları dahil olmak üzere biz testleri yapıncaya kadar 14 günlük süreyi koruyana kadar hiçbir şekilde temas etmeyin önlemi aldık. Hayatını kaybeden vaka sayımız üç kişi olmuş oldu.

Kitle ilgili önümüzdeki dönemde 36 hızla ilde çalışmaya ve yarın sabahtan itibaren demin bahsetmiştim hızlı antijen kiti testini yaptığımız ve yarın sabah itibariyle de bize teslimi yapılacak olan 15 dakikada hızlı sonuç verebilen kitle de daha yaygın, bütün 81 ilde bu taramayı yapmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde bu taramaları ve testleri çok yoğunlaştırmış olacağız.

MALZEME KONUSUNDA GERÇEKTEN FIRSATÇILIK YAPAN ÇOK FİRMA VAR

Bu derecede önemli bir konu. Bir kişinin bile bu birlikteliği bozmaya hakkının olmadığını düşünüyorum. Çünkü sağlık üzerinden politikanın hiçbir siyasetçiye şifa olmayacağını söylemek istiyorum. Ben bunu birilerini hedef alarak söylemiyorum. Sadece Meclis'i de hedef alarak söylemiyorum.

Bunun dışında malzeme konusunda gerçekten fırsatçılık yapan çok firma var. Ve bu noktada çok kararlı olduğumuzu ama bununla birlikte üretim kapasitemiz yeterli olmakla birlikte gereğini yapacağımızdan emin olun.

Üniversiteler talep etmediği halde 50 bin maske gönderdim. 'Herhangi bir fatura istemiyoruz' dedim. Bu dönemde bu mücadelenin bir seferberlik halinde yapılması gerektiğine inanıyorum. Bu mücadelenin de gerçekten sağlık ordusuyla yapılabileceği, bu ordumuzun gerçekten fedakarca çalışan ve şu dönemde risk taşıyarak hastalara müdahalede bulunan kişilerin motive edilmesi kanaatindeyim.

Bilim Kurulu dedi ki, bundan zannediyorum iki hafta önceydi. Biz görmüyoruz, ola ki bir şekilde ex olan hayatını kaybeden zatürre nedeniyle vakalar olabilir, gerçekte pozitif olabilir. Biz bununla ilgili beş ili taradık İstanbul başta olmak üzere; çıkmadı.

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