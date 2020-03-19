Başkan Erdoğan 100 milyarlık paketi açıklamıştı! Dikkat çeken yorum: Böyle bir paket hiçbir yerde yok!

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesine yayılan Koronavirüs ile ilgili Türkiye'nin verdiği mücadele üzerine açıklamalarda bulunan Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında alınan tedbirler ile Türkiye'nin bu sıkıntıyı da en az zararla atlatacağını belirtti.

Son olarak dün Çankaya Köşkünde gerçekleştirilen Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nda ekonomik önlemler üzerine alınan yeni kararların ekonomik istikrara büyük fayda sağlayacağını belirten AK Partili Yavuz, ''İnsanı yaşat ki devlet yaşasın kültürüne sahip olan hükümetimiz, devreye sokacağı bu yeni paket ile vatandaşının yanında olduğunu bir kez daha göstermiş ve tüm dünya ya bir kez daha örnek olmuştur. Başkan Erdoğan'a ve tüm kadrolarına ne kadar teşekkür etsek azdır. İlk olarak 2019 Aralık ayında Çin'in Vuhan şehrinde tespit edilen Koronavirüs, Tayland, Japonya ve Amerika'dan sonra, Avrupa'da ilk olarak 27 Ocak'ta Fransa'da tespit edildi. Şubat ayı başında Çin'de ölümler hızla artarken; Avustralya, Kanada, Almanya, Birleşik Arap Emirliği, Vietnam, Filipinler gibi ülkelerden de yeni vaka haberleri gelmeye başladı. Koronavirüs, Şubat ayının son haftasına girildiğinde Güney Asya'dan Kuzey Avrupa'ya kadar geniş bir alanı etkisi altına almıştı. Pek çok ülke sınırlarını insan trafiğine kapatmaya yönelik tedbirler aldı. Başkan Erdoğan liderliğinde oluşturulan operasyon merkezi ve Bilim Kurulu ile Türkiye, bu gelişmeleri en başından itibaren yakından takip etmiş ve gereken tedbirlerini de süratle alarak hayata geçirmiştir.'' dedi.



14 GÜN KURALI VURGUSU

Yurt dışından gelen vatandaşların olası Koronavirüs salgınına maruz kalabilme ihtimalleri göz önünde bulundurularak, Türkiye'de bu salgının yayılmasını önlemek için getirilen 14 Gün Kuralının önemine vurgu yapan Yavuz, ''Çin'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgınında 18 Mart itibarıyla kadar 7 bin 900'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Virüsten etkilenen 198 bini aşkın kişiden neredeyse 83 bini iyileşti. Dünyada en fazla vaka sayısı Çin'de; ardından İtalya ve İspanya geliyor. Şuan Avrupa'yı resmen etkisi altına almış durumda. Bu salgının ülkemiz de yayılmasını engellemek için bir dizi tedbirler alındı.

Örneğin, 3 Şubat'ta Çin'den başlayarak bu güne kadar birçok yabancı ülke ile yolcu trafiğini durdurduk. Yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın yurdumuza dönüşlerine izin verilmiş olup, onlara da 14 gün evde karantina zorunluluğu getirdik. Bu karantina süreci bu salgın ile mücadelemizde gerçekten çok önemli. Bunun yanı sıra, okulların tatil edilmesi ve uzaktan eğitime geçilmesi, kamu çalışanlarının yurt dışı görevlerinin ertelenmesi, spor müsabakalarının seyircisiz oynanması, hastanelere ziyaretçi sınırlaması, kamuda çalışan hamilelere, süt izninde olanlara, engellilere ve 60 yaş üzeri personele 12 gün idari izin verilmesi, özel kreşleri, gündüz bakımevlerini, özel çocuk kulüplerinin tatil edilmesi, kışlalardaki askerlerin çarşı izinlerinin ertelenmesi, Ceza-infaz kurumlarındaki görüşler ile nakillere ara verilmesi, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino ve birçok mekanın faaliyetlerini geçici bir süreliğine durdurulması ile Koronavirüsün kontrol altında tutulması sağlanmıştır.'' dedi.

"BÖYLE BİR PAKET DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YOK"

Salgının yayılmasının önlenmesi amaçlı alınan tedbirlerden dolayı ekonomik istikrarın sürekliliği açısından yeni bir paket hazırlandığını ve böyle bir uygulamanın dünyanın hiçbir ülkesinde yapılmadığını belirten Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, ''Bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütmek için, dün Başkan Erdoğan'ın Çankaya köşkünde gerçekleştirdiği Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nda ekonomik önlemler üzerine yeni kararlar alınmıştır. Ekonomik İstikrar Kalkanı adını verdiğimiz bir paketle, Koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak seti devreye sokulacak. Yeni ekonomik tedbirler paketiyle, Koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacak.

Esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi borçlarının anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek. Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere verilecek. Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınmasını teşvik edilecek. 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını yüzde 80'den yüzde 90'a çıkartılacak ve asgari peşinatı yüzde 10'a düşürülecek. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline "mücbir sebep" notu düşülmesi sağlanacak. Asgari ücret desteği devam ettirilecek. En düşük emekli maaşı 1.500 liraya yükseltilecek.

Emeklilerin bayram ikramiyesini de Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemeleri de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayrılacak.

Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programı da devreye girecek. Ekonomik istikrarın sürekliliği bakımından böyle bir paket dünyanın hiçbir ülkesinde uygulanmadı. Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye yine tüm dünya ya örnek olmuştur.'' dedi.



"20 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI HAYIRLI OLSUN"

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dün gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına da değinen Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, ''Başkan Erdoğan liderliğinde devletimiz iş ve işlemini hiçbir zaman aksatmaz. Bakın dün Milli Eğitim Bakanlığımızca, 79 farklı alanda 69 ilimize 19 bin 921 öğretmenimizin ataması yapıldı. Atama sonuçları 'e-devlet' ve 'personel.meb.gov.tr' adresinden öğrenilebilecek. Hayırlı ve uğurlu olsun inşallah'' ifadelerini kullandı.