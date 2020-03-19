‘Bu süreci iyi yönetirsek güzel bir tablo bizi bekliyor’

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı başlamadan önce de açıklamalarda bulundu. İşte sözleri;Bugüne kadar hastalığın kontrol altında tutulmasıyla ilgili sağlık önlemleri ve diğer tedbirleri peyderpey hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Gönüllü veya zorunlu karantina uygulamaları sebebiyle günlük hayatı adeta durma noktasına getiren böyle bir sürecin pek çok boyutu yanında ciddi ekonomik sonuçları da ortaya çıkacaktır. Türkiye olarak hem bu hastalığın salgın haline dönüşmesini engelleme hem de üretimi, ticareti, istihdamı, ekonomiyi canlı tutma mecburiyetimiz var.Ülkemizin ağustos 2018 yılında yaşadığımız kur-faiz-enflasyon saldırısının etkilerinden yeni yeni kurtulmaya, işlerin tekrar yoluna girmeye başladığı bir dönemde ipin ucun asla bırakamayız. Kovid 19 ile mücadele ederken sanayisi ve ticaretiyle tüm ekonominin çarklarının dönmeye devam etmesini sağlamak elbette kolay değildir. Bunun için devlete düşen görevler yanında özel sektörümüzün de yerine getirmesi gereken sorumlulukları olduğu muhakkaktır. İnşallah burada alacağımız kararlarla bu zoru birlikte başaracağız. Ülkemizi sağ salim bu süreçten çıkardığımızda önümüzde eskisinden çok daha büyük fırsatların bizi beklediğini şimdiden görebiliyoruz. Bir taraftan sabır bir taraftan dua ile biz bu sürece aşacağımıza inanıyorum.Çin'deki salgın dönemi Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı üretim konusunda alternatifler aramaya itmiştir. Üretimde alternatif denince de ilk akla gelen yerlerden biri Türkiye olmaktadır. Virüs salgını ve petrol fiyatlarının düşüşüyle bağlantılı olarak finans alanında yaşanan gelişmeler de ülkemize ilave avantajlar sağlayacaktır."Şayet önümüzdeki birkaç haftalık dönemi iyi yönetir, milletimizi iyi bilgilendirir, hastalığı sıkı bir şekilde kontör altında tutabilirsek umduğumuzun da ötesinde güzel bir tablo bizi bekliyor. Önemli olan hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden bizim hem tıbbi olarak virüsün hem de bunun psikolojik ve ekonomik etkilerinin üstesinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmemizdir. Bu konuda ben sizlere güveniyorum. Bunu birlikte aşacağımıza da inanıyorum. Virüs ile ilgili alacağımız kararların ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyayı saran korona virüs tehlikesiyle ilgili gelişmeleri ilk andan itibaren yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak 3 Mart'ta 8 bakanın katılımıyla Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'na başkanlık ederek korona virüsle ilgili durumu değerlendirdi. Erdoğan, geçen hafta ise tüm bakanların, Diyanet İşleri Başkanı ve uzmanların katıldığı daha geniş kapsamlı bir toplantıda koronavirüs tehdidini ele almıştı. Yaklaşık 5 saat süren bu toplantıdan, okulların 2 hafta tatil edilmesi, üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesi, spor müsabakalarının seyircisiz oynanması ve kamu görevlilerinin yurtdışına çıkışının izne tabi olması kararları çıkmıştı. Yurtdışı seyahatlerini de bir süre erteleyen Erdoğan, dün de koronavirüsle ilgili kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık etti. Erdoğan ile birlikte 86 kişinin katıldığı toplantıda Sağlık Bakanı Koca 5 dakika bilgilendirme yaptı. Diğer kabine üyeleri 3'e dakika, STK temsilcileri ise 5'er dakika söz alarak görüşlerini paylaştı.

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