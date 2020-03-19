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'li 'tan skandal sözler! Corona virüsü de Başkan Erdoğan'a bağladı

Eski  Milletvekili  katıldığı bir televizyon programında skandal sözler sarf etti. 'li Bozkurt dünyada 8 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Koronavirüsü Başkan Erdoğan'a bağladı. Skandal sözlerin sahibi Bozkurt, "Ben onu bunu bilmem. Yani kalkıp da üçüncü havalimanını ben yaptım deyip açıyorsan kardeşim, bu salgının sorumlusu da sensin. Ne demek yani." dedi...

Giriş Tarihi: 19.3.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 16:36 ABONE OL
CHP'li Hüsnü Bozkurt'tan skandal sözler! Corona virüsü de Başkan Erdoğan'a bağladı

Katıldığı bir televizyon programında eski CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt, koronavirüsle ilgili skandal açıklamalarda bulundu.

CHP'li Bozkurt, Türkiye'de koronavirüsün yayılmasındaki suçlu olan kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

"ÜÇÜNCÜ HAVALİMANINI BEN YAPTIM DEYİP AÇIYORSAN.."

Bozkurt, "Ben onu bunu bilmem. Yani kalkıp da üçüncü havalimanını ben yaptım deyip açıyorsan kardeşim, bu salgının sorumlusu da sensin. Ne demek yani." ifadelerini kullandı.

CHP'li eski vekil Hüsnü Bozkurt, corona virüsü de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağladı! Halk TV'de skandal sözler... | Video

EVET ÇIKARSA DENİZE DÖKERİZ DİYEN ESKİ VEKİL

CHP Eski Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandum seçimleri öncesi, katıldığı bir programda kullandığı "16 Nisan'da yüzde 60-65 hayır çıkacak. Ama evet çıksa bile yine Samsun'dan çıkarız ve sizi de yedi sülalenizi de İzmir'den denize dökeriz. Ortalığı yıkarız ama yine de devleti yönetmenize izin vermeyiz." ifadeleri tepkilere neden olmuştu.

"SEN NE GERİ ZEKALISIN YA"

Erdoğan, Bozkurt'un söylemlerine, "Samsun'dan gireriz diyor. Seni Samsun'a, Amasya'ya, Ankara'ya bile sokmaz bu millet. Sen kimi denize döküyorsun yahu. Sen bu ülkenin vatandaşlarını Yunanlarla nasıl aynı kefeye koyarsın. Sen ne geri zekalısın ya." ifadeleriyle cevap vermişti.

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CHP'li Hüsnü Bozkurt'tan skandal sözler! Corona virüsü de Başkan Erdoğan'a bağladı
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