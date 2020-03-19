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’de virüse karşı zafer kutlaması

Giriş Tarihi: 19.3.2020 ABONE OL
Çin’de virüse karşı zafer kutlaması
Koronavirüs salgınının başladığı yer olan Çin'in Wuhan kentinde ilk kez iki gün üst üste sadece birer yeni vakanın görülmesi ülkede büyük sevinç yarattı. 3 bin 327 kişinin virüs kaynaklı ölümlerle yaşamını yitirdiği Çin'de son bir hafta vaka sayılarındaki artış hızının ciddi anlamda düşmesi alınan tedbirlerin ve karantina uygulamalarının başarılı olduğunun göstergesi olarak değerlendiriliyor. Çin genelinde son 24 saatte sadece 13 yeni vaka görüldü. Toplam vaka sayısı 80 bin 694. Bu vakalardan 69 bin 614'ü tedavilerle iyileşti. Avrupa'nın salgının merkezi haline gelmesiyle birlikte Avrupa ülkelerindeki Çinli öğrenciler 'Çin daha güvenli' diyerek ülkelerine dönmeye başladı. Wuhan'da sağlık ekipleri kentten ayrılırken tren istasyonunda zafer pozu verdi. Kentte koronavirüs için kurulan geçici hastane kapatıldı. Halk sağlık ekiplerini kentten Çin bayrakları sallayarak uğurladı.
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Çin’de virüse karşı zafer kutlaması
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