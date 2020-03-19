Çin’de virüse karşı zafer kutlaması

BUGÜN NELER OLDU

Koronavirüssalgınının başladığıyer olan Çin'in Wuhan kentindeilk kez iki gün üst üste sadecebirer yeni vakanın görülmesi ülkede büyüksevinç yarattı. 3 bin 327 kişinin virüs kaynaklıölümlerle yaşamını yitirdiği Çin'de sonbir hafta vaka sayılarındaki artış hızınınciddi anlamda düşmesialınan tedbirlerin ve karantinauygulamalarının başarılı olduğunun göstergesiolarak değerlendiriliyor. Çin genelinde son 24 saattesadece 13 yeni vaka görüldü. Toplam vaka sayısı 80bin 694. Bu vakalardan 69 bin 614'ü tedavilerle iyileşti.Avrupa'nın salgının merkezi haline gelmesiylebirlikte Avrupa ülkelerindeki Çinli öğrenciler 'Çindaha güvenli' diyerek ülkelerine dönmeye başladı.Wuhan'da sağlık ekipleri kentten ayrılırken tren istasyonundazafer pozu verdi. Kentte koronavirüs içinkurulan geçici hastane kapatıldı. Halk sağlık ekiplerinikentten Çin bayrakları sallayarak uğurladı.