Çin’de virüse karşı zafer kutlaması

Koronavirüs
salgınının başladığı
yer olan Çin'in Wuhan kentinde
ilk kez iki gün üst üste sadece
birer yeni vakanın görülmesi ülkede büyük
sevinç yarattı. 3 bin 327 kişinin virüs kaynaklı
ölümlerle yaşamını yitirdiği Çin'de son
bir hafta vaka sayılarındaki artış hızının
ciddi anlamda düşmesi
alınan tedbirlerin ve karantina
uygulamalarının başarılı olduğunun göstergesi
olarak değerlendiriliyor. Çin genelinde son 24 saatte
sadece 13 yeni vaka görüldü. Toplam vaka sayısı 80
bin 694. Bu vakalardan 69 bin 614'ü tedavilerle iyileşti.
Avrupa'nın salgının merkezi haline gelmesiyle
birlikte Avrupa ülkelerindeki Çinli öğrenciler 'Çin
daha güvenli' diyerek ülkelerine dönmeye başladı.
Wuhan'da sağlık ekipleri kentten ayrılırken tren istasyonunda
zafer pozu verdi. Kentte koronavirüs için
kurulan geçici hastane kapatıldı. Halk sağlık ekiplerini
kentten Çin bayrakları sallayarak uğurladı.