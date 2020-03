Güçlenerek atlatacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü'nde düzenlenen ve 3 saat 50 dakika süren 'Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;

* Her ülke Kovid19 (koronavirüs) tehdidine karşı mücadele etmektedir. Kimi hızla sınırları kapatıp sıkı karantina yöntemlerine başvururken, kimileri de hastalığın serbestçe seyrine izin vererek doğal bağışıklık sistemini harekete geçirmeyi tercih etmektedir. Türkiye en başından itibaren gelişmeleri izlemiş, tedbirlerini de süratle alarak hayata geçirmiştir. Henüz işin çok başında 6 Ocak'ta bir operasyon merkezi, 10 Ocak'ta da Bilim Kurulu oluşturarak gelişmeleri an be an takibe aldık. 14 Ocak'ta Kovid19 hastalığı rehberini hazırlayarak herkesi süreçlerle ilgili bilgilendirdik. 20 Ocak'tan itibaren Çin'in Wuhan şehri, Myanmar, Singapur, Tayland, Amerika, Rusya'dan gelen tüm yolcuları ülkemize girişte taramadan geçirmeye başladık. Bilim Kurulu'nun tedbirlerini süratle hayata geçirilmesini temin ettik. 27 Ocak'ta Dışişleri bakanlığımız seyahat uyarlarını yayınlamaya başladı. Çin'den vatandaşlarımızı ülkemize getirerek karantinaya aldık. Karantina sonunda bu yolculardan hiçbirinde virüs çıkmadı. Riskli bölgelere uçuşlarda yolcuların termal kamerayla tarama işlemine geçtik. 3 Şubat'ta Çin'e tüm uçuşları durdurduk. Aşamalı olarak önlemleri genişlettik. 23 Şubat'ta İran'dan ülkemize olan tüm hava, kara ve demiryolu geçişlerini kapattık. 27 Şubat'ta İran, Irak ve Gürcistan'la olan 8 sınır kapımızda sahra hastaneleri kurduk. 29 Şubat'ta İtalya ile tüm yolcu trafiğini durdurduk. 2 Mart'ta, umreden dönen herkesin sağlık muayenesinden geçirilmesini kararlaştırdık ve 14 günlük karantina kuralına uymalarını tavsiye ettik. 6 Mart'ta, son 14 gün içerisinde İtalya'da bulunan yabancı uyrukluların ülkemize girişini yasakladık, ülkemiz vatandaşları için de 14 günlük karantina zorunluluğu getirdik. 10 Mart'ta, Sağlık Bakanımız, ülkemizde ilk defa, Avrupa'dan gelen bir vatandaşımızda KOVİD-19 testinin pozitif çıktığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı. 12 Mart'ta, şahsımın başkanlığındaki toplantıda, okulların tatil edilmesi ve uzaktan eğitim, kamu çalışanlarının yurt dışı görevlerinin ertelenmesi, spor müsabakalarının seyircisiz oynanması gibi önemli tedbirler alarak hemen uygulamaya geçirdik. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar olarak tedbirlere destek veren, ikazlara riayet eden, meseleye ahlaklı ve vicdanlı yaklaşan herkese şükranlarımızı sunuyoruz.







* Elbette bu süreçte, 'Virüs ülkemize gelmekte niye geç kaldı' diye dizlerini dövenler, yalan haberlerle milletimizin moralini bozmaya, kaos çıkarmaya çalışanlar da çıktı. Ama milletimizle ülkemize yönelik her saldırıyı nasıl dirayet ve kararlılıkla göğüslemişsek, bu sıkıntıyı da aynı şekilde karşıladık. Ellerini ovuşturarak bu virüsün ülkemizi esir almasını bekleyen muhterislere aradıkları fırsatı vermedik, vermeyeceğiz. Hem güvenlik güçlerimiz, hem adalet teşkilatımız, hem de milletimiz bu tür provokasyonlara karşı teyakkuz halinde. Hep söylediğimiz gibi Türkiye'nin en büyük gücü birliği, beraberliği, kardeşliği. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle, bu sıkıntılı süreci de, bırakınız tökezlemeyi veya yıkılmayı, daha da güçlenerek atlatacağımıza tüm kalbimle inanıyorum.



* Küresel ekonomik, siyasi ve sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye'nin bu fotoğrafı, kendi içinde avantajlı bir yerde durdurarak döndürmesi şart. Dengeli politikalar, özel sektörün üretim gücünü desteklerken, diğer yandan eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi alanlardaki hizmetlerin kamu garantisiyle kesintisiz sürmesini sağlamıştır. İnşallah 21'inci asrı Türkiye'nin asrı haline getireceğiz.



BATI VATANDAŞLARINI SAHİPSİZ BIRAKMIŞTIR



* Batı ülkeleri yıllarca tüm temel kamu hizmetlerini görünüşte özel sektöre terk ederek aslında başından savarak vatandaşını adeta sahipsiz bırakmıştır. Liberalizmin en hararetli savunucusu olan Avrupa ülkeleri bugün hastanelerini ve diğer hizmet kurumlarını devletleştirmeye başladı. İnsan hakları savunuculuğunu kimseye bırakmayan kimi ülkelerin de salgını kendi halinde bırakarak 'ölen ölür kalan sağlarla devam ederiz 'anlayışıyla hareket ettiğini görüyoruz.



SINAVLAR ERTELENEBİLİR



* Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları da, tatil süreleri göz önünde bulundurularak yapılacak. Gelişmelere göre, bu sınavları da ileri bir tarihe erteleyebiliriz. Bu vesile ile bugün 20 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdiğimizin müjdesini de paylaşalım, hayırlı olsun.







KORUYUCU MASKE VE KOLONYA DAĞITACAĞIZ



* Bılım Kurulumuzun önerisiyle, önce İstanbul ve Ankara'da başlatılacak bir çalışmayla, 65 yaş üzerindeki tüm yaşlılarımıza koruyucu maske ve kolonya dağıtacağız.



'3 HAFTA EVDE KALIN'



* Alınan tedbirlere uyarsak salgın dolayısıyla evde kalma süresini 3 hafta ile sınırlı tutabiliriz. Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız, tehdit ortadan kalkana kadar, evinden çıkmamalı, kimseyle temas etmemeli. Sosyal mesafeyi ne kadar korur ve sosyal hareketliliği ne kadar azaltırsak, tehdidi o derece düşürürüz. Vakit, gönlümüzce gezme değil; tedbir, tefekkür, tevekkül, okuma, dinginlik vaktidir. Vakit yapabileceğimiz her şeyi evimizden yapma, dış dünya ile irtibatımızı asgariye indirme vaktidir. Vakit sevdiklerimiz başta olmak üzere, toplumun tamamı için kendimizden fedakârlık etme vaktidir. İşlerine giden vatandaşlarımız, mesai bitimiyle birlikte hemen evlerine dönmeli, evde de ilk iş sabunla ellerini, yüzünü yıkamalıdır. İster kamu, ister özel olsun tüm işyerlerinde de virüsün yayılma ihtimalini en aza indirecek tedbirlerin tamamı alınmalıdır. Çocuklarımızda, dışarıya çıkmadan evde kitap okuyarak, derslerine çalışarak vakitlerini değerlendirmelerini istiyoruz. Yaşlılarımız sadece evden çıkmamakla yetinmeyerek, ailenin diğer fertleriyle de mesafeli şekilde hayatlarını sürdürmelidirler. Salgın dolayısıyla evde kalma süresini 3 hafta ile sınırlı tutabiliriz.



EN İYİ KONUMDA OLAN BİZİZ



Başkan Erdoğan önceki gün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gerçekleştirdiği videkonferans zirvesine de değinerek "Koronavirüsle ilgili durumu ele aldık. En iyi konumda olan şu anda biz gözüküyoruz. Bizim ardımızdan Almanya gözüküyor. Ama İngiltere ve Fransa'nın durumu bizimle mukayese edilmeyecek derecede olumsuz. Bunun yanında bölgedeki gelişmeleri, gerek İdlib konusu gerek Barış Pınarı konusunu görüşme fırsatını bulduk" dedi.







BİRER KOLTUK ARA



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası açıklama yapacağı basın toplantı salonunda yeni tip koranavirüs (Kovid-19) önlemleri alındı. Dezenfekte edilen salondaki koltuklar arasına birer koltuk boş bırakılarak, katılımcılar için "Lütfen sağlığınız için bu koltuğu boş bırakınız, mesafenizi koruyunuz." uyarıları konuldu. Toplantı öncesi termal kemaralar kullanılarak salonda virüs taraması yapıldı.

