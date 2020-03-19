Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Hepsi Van’da ele geçirildi! 6 bin 900 adet kaçak maske...

Hepsi ’da ele geçirildi! 6 bin 900 adet kaçak ...

Son dakika gelen bilgilere göre ’ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 6 bin 900 adet kaçak tıbbi ele geçirildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 19.3.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 09:17 ABONE OL
Hepsi Van’da ele geçirildi! 6 bin 900 adet kaçak maske...
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüste arama yapıldığı belirtildi.

GİZLİ BÖLMELERE ZULALANMIŞ

65 plaka sayılı minibüste yapılan detaylı aramada, kapı ve yan doğal boşluklarına zulalanmış vaziyette 138 paket halinde toplam 6 bin 900 adet gümrük kaçağı tıbbi maske ele geçirildi. Elde edilen tıbbi maske ile ilgili olarak araç sürücüsü H.Ö. isimli şüpheli "5607 SKM" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
VAN NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Hepsi Van’da ele geçirildi! 6 bin 900 adet kaçak maske...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA