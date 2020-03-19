Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu! 4 kişi gözaltına alındı

'ta operasyonu! 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika gelen bilgilere göre 'ta, terör örgütü 'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 19.3.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 12:14 ABONE OL
Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu! 4 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, geçen pazartesi günü, önceden belirlediği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, DEAŞ üyesi olduğu belirlenen S.H., Y.B., M.D. ve F.D. gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ocak ve şubat aylarında düzenledikleri operasyonlarda gözaltına alınan terör örgütleri DEAŞ ve El-Nusra Cephesi 7 şüpheli tutuklanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KAHRAMANMARAŞ NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu! 4 kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA