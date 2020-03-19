Karantinayı ihlale soruşturma

DÜZCE NAMAZ VAKİTLERİ

Paris'ten gelen G.S. adlı bir yolcunun İstanbul Havalimanı'ndan karantinaya sevk edildiği sırada polisler tarafından otobüsten indirilip başka bir araca bindirilmesine ilişkin "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan soruşturma başlatıldı. TCK'da bu suçu işleyenlere 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, otobüsten indirilen yolcunun kolluk görevlileri tarafından tekrar karantinaya alındığı, karantina bitiminde savunmasının alınacağı belirtildi. Bu arada Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, Almanya'dan 12 gün önce gelen ailenin 5 yaşındaki kızı Ş.F., koronavirüs şüphesi ile hastaneye sevk edileceği sırada babası Ü.F. tarafından kaçırıldı. Polis, baba ve kızın bulunduğu otomobili durdurup Ş.F.'nin hastaneye götürülmesini sağladı.