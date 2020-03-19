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'dan Kovid-19 ile mücadelesine destek veren 'ye teşekkür

ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engelleme çabalarına Türkiye'nin yaptığı katkı nedeniyle teşekkür etti.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 19.3.2020 22:06 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 22:07 ABONE OL
Kosova'dan Kovid-19 ile mücadelesine destek veren Türkiye'ye teşekkür

Twitter hesabından paylaşım yapan Thaçi, şu ifadeleri kullandı:

"Recep Tayyip Erdoğan ile ikili ilişkileri (görüşmek) ve Kovid-19'un yayılmasını engellemek için yardım talep etmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Kosova, Kovid-19'u mağlup etme çabalarında Türkiye'nin operasyonel ve lojistik yardımından yararlanıyor. Destek için Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a son derece minnettarım."

Kovid-19 tanısı konulan kişi sayısının 20 olduğu Kosova, bugün Türkiye'deki 39 vatandaşını tahliye etmişti.

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Kosova'dan Kovid-19 ile mücadelesine destek veren Türkiye'ye teşekkür
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