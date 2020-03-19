Nöbete üç aile daha katıldı

BUGÜN NELER OLDU

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP il binası önündeki evlat nöbeti 198. gününü geride bırakırken, nöbet tutan aile sayısı üç ailenin daha katılımıyla 134'e yükseldi.* 2014'te 17 yaşında lise ikinci sınıfta okurken kaçırılan Alev Turan'ın annesi Güli Turan, kızının okuldan kaçırıldığını belirterek, "Bu anneleri gördüm o yüzden geldim. Benim de yavrum eve gelsin. Babası hastadır, yataklardadır. Özlüyorum, yavrum neredeysen, sesimi duyuyorsan eve dön" dedi.* Muş'tan gelen Şemsettin ve Şahinaz Özcan çifti de eyleme katılan 133. aile oldu. Oğlunun 4 yıl önce iki defa kaçırıldığını anlatan baba Şemsettin Özcan, "6 ay sonra oğlum teslim oldu. PKK yeniden kaçırıp Yüksekova'ya götürüldü" diyerek oğluna "dön" çağrısı yaptı.* Anne Naile Aykut da, 2 yıl önce 22 yaşındayken kaçırılan oğlu İsmail için nöbete katıldı.