Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından corona virüs ile ilgili yeni açıklama yaptı mı? 19 Mart Bakan Koca'nın yeni açıklaması bekleniyor

Türkiye, corona virüsü ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından virüs salgını süreci son derece şeffaf bir şekilde yönetilirken son durum bilgileri de düzenli olarak paylaşılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gerek Twitter hesabı gerekse canlı yayınlar ile kamuoyunu bilgilendirmeyi ihmal etmiyor. Bu noktada, Türkiye'deki corona virüsü son durumu merak eden vatandaşlar tarafından 'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından corona virüs ile ilgili yeni açıklama yaptı mı?' sorusunun yanıtı merak ediliyor.

BAKAN KOCA TWİTTER HESABI ÜZERİNDEN AÇIKLAMA YAPTI MI? 19 MART SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Mart gecesi yaptığı açıklamada 61 yaşında bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıklarken toplam vaka sayısının 191'e ulaştığını bildirdi.

Bakan Koca, 19 Mart'a ilişkin bir bilgi henüz paylaşmadı.

61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 18, 2020

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SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN ÇOK ÖNEMLİ CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMALARI: YARINDAN İTİBAREN...