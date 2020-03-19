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Twitter hesabından corona virüs ile ilgili yeni açıklama yaptı mı? 19 Mart Bakan Koca'nın yeni açıklaması bekleniyor

Dünyada onlarca ülkeye yayılan ve ülkemizde de vakalara, iki kişinin ölümüne neden olan hakkında haberleri yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, tarafından her gün kamuoyu ile bilgi paylaşılıyor. Bakan Koca, corona virüs salgını sürecini son derece şeffaf bir şekilde yürütürken Türkiye'deki son durum bilgilerini de gerek Twitter hesabından gerekse canlı yayınlarda aktarıyor. Bu noktada, 'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden corona virüsü ile ilgili yeni açıklama yaptı mı?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaptı mı, 19 Mart Türkiye corona virüsü son durum ne? İşte, bilgiler...

Giriş Tarihi: 19.3.2020 15:09 ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından corona virüs ile ilgili yeni açıklama yaptı mı? 19 Mart Bakan Koca'nın yeni açıklaması bekleniyor

Türkiye, corona virüsü ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından virüs salgını süreci son derece şeffaf bir şekilde yönetilirken son durum bilgileri de düzenli olarak paylaşılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gerek Twitter hesabı gerekse canlı yayınlar ile kamuoyunu bilgilendirmeyi ihmal etmiyor. Bu noktada, Türkiye'deki corona virüsü son durumu merak eden vatandaşlar tarafından 'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından corona virüs ile ilgili yeni açıklama yaptı mı?' sorusunun yanıtı merak ediliyor.

BAKAN KOCA TWİTTER HESABI ÜZERİNDEN AÇIKLAMA YAPTI MI? 19 MART SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Mart gecesi yaptığı açıklamada 61 yaşında bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıklarken toplam vaka sayısının 191'e ulaştığını bildirdi.

Bakan Koca, 19 Mart'a ilişkin bir bilgi henüz paylaşmadı.

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SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN ÇOK ÖNEMLİ CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMALARI: YARINDAN İTİBAREN...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından corona virüs ile ilgili yeni açıklama yaptı mı? 19 Mart Bakan Koca'nın yeni açıklaması bekleniyor
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