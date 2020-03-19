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Sağlık Bakanı Koca’dan sağlıkçılar için “3 gün alkışlayalım” çağrısı

, sağlık çalışanlarına destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, 3 gün aynı saatte alkışlı destek çağrısını yineledi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 19.3.2020 23:43 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 00:19 ABONE OL
Sağlık Bakanı Koca’dan sağlıkçılar için “3 gün alkışlayalım” çağrısı

Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle (Kovid-19) mücadelede aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları için, vatandaşlar saat 21.00'de balkon ve camlara çıkarak alkışlarla destek vermişti.

Sağlık çalışanları için 1 dakikalık balkondan alkış | Video

Bu desteğin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan bir paylaşım yaparak vatandaşlara teşekkür etti. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Saat 21.00 alkışı için sağ ol Türkiye! Şehir şehir, ev ev çağrımıza uydun. Özverili sağlık çalışanlarımıza alkışınla güç verdin. Yarın, ertesi gün aynı saatte minnettarlığımızın sesi tekrar duyulsun. Üst üste üç gün alkışlayalım" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Koca’dan sağlıkçılar için “3 gün alkışlayalım” çağrısı
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