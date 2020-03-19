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Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı'ndan kritik corona virüsü toplantısı! Süper Lig ertelenecek mi?

Son dakika haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, futbol, basketbol, voleybol federasyonları ve Kulüpler Birliğinin başkanları ile bir araya gelecek.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 19.3.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 12:12 ABONE OL
Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı'ndan kritik corona virüsü toplantısı! Süper Lig ertelenecek mi?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol, basketbol, voleybol federasyonları başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile korona virüs salgınına yönelik süreçle ilgili olarak bir araya gelecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonlarımızın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız ile saat 13:30'da bir araya gelerek korona virüs salgınına yönelik süreci değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan korona virüs salgını özellikle Avrupa'da etkisini göstermiş ve birçok ülkede ligler ertelenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu ise tedbir olarak maçların seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Yapılacak toplantının ardından liglerin ertelenip ertelenmeyeceği ile ilgili kararın açıklanması bekleniyor.

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Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı'ndan kritik corona virüsü toplantısı! Süper Lig ertelenecek mi?
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