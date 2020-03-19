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Son dakika haberi: İdlib'den acı haber! 2 asker şehit 1 asker yaralı

'ndan son dakika açıklaması! Açıklamada "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısında 2 silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 arkadaşımız yaralanmıştır." denildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 19.3.2020 22:38 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 22:40 ABONE OL
Son dakika haberi: İdlib'den acı haber! 2 asker şehit 1 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre İdlib'de 2 şehidimiz var.

MSB açıklamasında "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) görevli unsurlarımıza bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından yapılan roketli saldırı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınmış ve misliyle karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz." denildi.

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Son dakika haberi: İdlib'den acı haber! 2 asker şehit 1 asker yaralı
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