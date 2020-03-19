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SON DAKİKA! 'dan günlük rakamları geldi: 1284 oldu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce vana malolan 'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1284'e yükseldi. İşte İran'dan yapılan günlük son dakika açıklaması ve Corona Virüsü tablosunda son durum...

AA Gündem
Giriş Tarihi: 19.3.2020 13:48 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 14:04 ABONE OL
SON DAKİKA! İran'dan günlük Corona Virüsü rakamları geldi: 1284 oldu

Corona Virüsü konusunda en hazırlıksız yakalanan ve hızla yayılarak ölümlerde ilk 3'e giren İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1284'e çıktı.

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Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve binlerce can alan Corona Virüsü İran'da kendini gösterdikten kısa bir süre sonra hem vaka hem de ölümler anlamında ikinci sıraya çıkarak hızlı bir yayılım göstermişti. İran'ı geçerek ikinci sırayı alan İtalya'da durumun daha kötü olduğu belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

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SON DAKİKA! İran'dan günlük Corona Virüsü rakamları geldi: 1284 oldu
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