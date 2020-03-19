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Son dakika: 'den corona virüs hamlesi

Son dakika haberi: Dünyada 8 binden fazla kişinin ölününe neden olan koronavirüs (kovid-19) salgını sonrası 'den kritik bir hamle geldi. KKTC'ye girişler KKTC vatandaşları haricinde tüm diğer ülke vatandaşlarına kapatılacağı kaydedildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 19.3.2020 14:36 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 14:43 ABONE OL
Son dakika: KKTC'den corona virüs hamlesi

Son dakika haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, KKTC vatandaşları dışındaki herkesin ülkeye girişini yasakladı.

Koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde alınan karar göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da dahil tüm ülke vatandaşlarının KKTC'ye girişi yasaklandı. Yasak kararının bugün Türkiye saati ile 15.00'te uygulamaya gireceği ifade edildi.

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Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, "KKTC kara, deniz ve hava giriş kapılarından KKTC vatandaşları haricindeki kişilerin girişleri 1 Nisan'a kadar durdurulmuştur. Belirtilen süre zarfında ülkemize giriş yapacak tüm KKTC vatandaşları KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen gözlem merkezlerinde 14 gün boyunca zorunlu gözlem ve izolasyon işlemine tabi tutulacaklardır" dedi.

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Son dakika: KKTC'den corona virüs hamlesi
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