Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Yürekten destekliyoruz!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'ın dün akşam gerçekleşen kritik toplantının ardından duyurduğu 100 milyarlık ekonomik paketle ilgili açıklamada bulundu. Bahçeli, paketi başarılı bulduklarını ve yürekten desteklediklerini ifade etti.

Bahçeli açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Milliyetçi Hareket Partisi, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Planı'nı yürekten desteklemektedir. Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az düzeye çekilebilmek için açıklanan 21 maddelik tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir. Hükümetin alacağı her kararın arkasında duracağımızı, üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğimizi bu vesileyle ifade etmek boyun borcudur. Telaşa kapılmadan, şüpheye düşmeden, birbirimize güvenerek, mümkün mertebe evlerde kalarak, devlet ve millet kenetlenmesiyle virüsün alanı daraltılacak, sonra da tasfiye edilecektir.

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı destek paketinde 100 milyarlık ekonomik çalışma bulunuyordu. 21 madde halinde duyurulan paket ekonomi otoriteleri tarafından tam not aldı.