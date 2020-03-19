Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok önemli corona virüsü açıklamaları: Yarından itibaren...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok önemli açıklamalarda bulundu. Milletvekillerini bilgilendiren Fahrettin Koca, tüm süreci aktardı, yeni planlamaları duyurdu. Bakan Koca, test hedefini artırdıklarını söyledi, yarından itibaren yeni bir kit kullanılacağını ifade etti. Yeni test kitinin hızlı tanı sağladığına vurgu yapan Bakan Koca, "Günde hedefimiz 10-15 bin test yapmaktır" dedi. Bakan Koca, salgınla mücadeledeki sağlık çalışanlarına, 'Sağlık Ordusu' dedi, ve TBMM'den alkışla moral istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"MERKEZ AVRUPA'YA KAYDI"

"Mart 2020 itibarıyla Çin'de salgın yavaşladı, Güney Kore, İran ve İtalya'da vakalar arttı. Merkez, Avrupa'ya kaydı. Hastalık esas olarak damlacık olarak bulaşmaktadır. Hapşırmak, öksürmek ile saçılan damlacıkların ellenmesi sonrası elin ağza yüze sürülmesi ile kişilere yayılıyor. Yaygın belirtiler, ateş, öksürük, nefes darlığıdır. Ölüm hızı yüzde 3.8'dir. Kovid-19 numuneleri 16 ildeki laboratuvarlarda değerlendirilmektedir."

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"İTALYA ÖNLEM ALMAYARAK TÜM AVRUPA'YA YAYILMASINA NEDEN OLDU"

"Tedbirleri erkenden aldık. İşe bilim kurulu oluşturarak başladık. Dünyadan gelen verileri analiz ettik. Biz baştan beri olayı pandemi olarak analiz ettik. Başarı uygulamaları örnek aldık. İran, Kum şehrini izole etmeyerek bütün ülkeye yayılmasına sebep oldu. İtalya, önlem almayarak salgının Avrupa'ya yayılmasına sebep oldu."

YOĞUN BAKIM YATAK SAYISINI AÇIKLADI

"Umreden gelen bir vakada pozitif test sonucu çıkması üzerine gelen vatandaşlarımızı öğrenci yurtlarında izole etmeye karar verdik. Uçuş yasağının neredeyse tüm Avrupa'yı kapsaması nedeniyle vatandaşlarımızı ülkemize getirerek izole ediyoruz. DSÖ'nün ısrarla dikkat çektiği, güvence olarak gördüğü iki nokta var. Bu iki unsur, kapsamlı sağlık sistemi ve güçlü ve liderliktir. Devletimizin bu ikisine de sahip olduğuna tüm halkımız inanıyor. Şimdi de hastanelerimizin durumuna değinmek istiyorum. 25 bin 466 erişkin yoğun bakım sayımız mevcut. Art arda açtığımız şehir hastanelerine rağmen yatak sayımız OECD verilerinin altındadır. 10 bin kişiye 28 yatak düşmektedir. OECD verilerine göre sayı 40'tır. Hastanelerimizde 9 bin 997 odamız tek kişiliktir. Gerektiğinde izolasyon ve yoğun bakım olarak kullanılmaya uygundur."

GÜNDE 10-15 BİN TEST YAPABİLİR HALE GELMEK İSTİYORUZ"

"Kendi yerli tanı kitimizi geliştirdik. ABD'ye 500 bin tanı kiti siparişi aldık. Farklı ülkelerden de talepler var. Yakında neredeyse bütün büyükşehirlerde test yapabiliyor olacağız. Yarın hızlı tanı kiti devreye girecek. 10 binin üstünde test yaptık. Yaygın saha araştırmaları yapıyoruz. Taramalarımız önümüzdeki günlerde daha da artacak. Günde 10-15 bin yapabilir hale gelmek istiyoruz."

"GECE YARISI 50 BİN MASKE GÖNDERDİK"

"Şimdi her hastanenin hasta kabul edebileceği şekilde yeni bir planlama yaptık. Risk altında çalışan sağlık personelinin çalışması ile yeni bir düzenleme yaptık. Riskten korumak istiyoruz. Koruyucu malzemeleri üniversite hastanelerine gönderdik. Üniversitelerimiz talebi olmamasına rağmen geçen gün gece yarısı 50 bin maske gönderdik. Sağlık personelimiz yoğun çalışmak zorunda. İzinleri iptal ettik. Riskleri artmış durumda. Özverili çalışan sağlık personelimize sağlık ordusu gibi ek destekler sağlanmalıdır. Yüce Meclis'e bu konuda bazı önerilerimiz olacak."

"TÜRKİYE EN RASYONEL TEDBİRLERİ ALDI"

"Saygı değer Meclis mensupları, bana kalırsa Türkiye en önde rasyonel tedbirleri almış durumda. Dün Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar olayın bütünlükle ele alındığını ortaya koymuştur. Koronavirüs ile mücadelemize TBMM Başkanı, siyasal parti başkanları ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Grup toplantılarını iptal eden siyasi parti başkanlarına teşekkür ediyorum. Kongrelerin ertelenmesini de çok değerli bulduğumu söylemeliyim. Vekillerimizi önemli kanaat önderleri olarak görüyoruz. Uyarıcı davranışlarını önemsiyoruz. Bizlere ve fedakar sağlık çalışanlarına destekleri büyük moral oluyor. Sağlık personelimize karşı da büyük sorumluluk duyuyorum. Koronavirüse karşı verdiğimiz ulusal mücadeleyi kısaca özetlemeye çalıştık. Mücadeledeki kahramanlarımıza sizlerden büyük bir alkış istiyorum."