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‘Tedbirlere uyarsak en az hasarla atlatabiliriz’

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK Gündem
Giriş Tarihi: 19.3.2020 ABONE OL
‘Tedbirlere uyarsak en az hasarla atlatabiliriz’
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, korona virüsün yayılmaması için Sağlık Bakanlığı'nın acil tedbirleri hayata geçirdiğini ve Kovid-19'la mücadelede panik yapılmadan talimatlara uyulması halinde salgının en az hasarla atlatılacağını söyledi. Özlü, "Dünyadaki ölümlerin çoğunluğu 70 yaşın üzerindekiler. Bu beklenmedik bir durum değil. Çaresiz durumlarda panik yapılır. Bizim korona virüsle mücadelede tedbir ve çarelerimiz var. Gerek kalmadıkça dışarı çıkmazsak, 1 metre mesafe kuralına uyarsak, ellerimizi yıkarsak bu virüs bulaşmaz, hem de insanlara bulaştırmayız. Yeterli duyarlılığı gösterirsek en az hasarla süreç atlatılır. Vaka sayılarında patlama yok ve artış yavaş. Bunun devamı için izolasyon korunmalı" dedi.
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‘Tedbirlere uyarsak en az hasarla atlatabiliriz’
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