Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama! İşte corona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkeler

Türkiye'de Corona virüsü sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edileceği yönündeki iddialar üzerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun son dakika açıklamalarında bulundu. Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü sebebiyle pek çok ülkede kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamaları başlatıldı. Virüs salgınından fazlasıyla etkilenen Avrupa'da İtalya, İspanya ve Fransa'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu ülkelerde vatandaşlar, zorunlu haller dışında sokağa çıkamıyor. Türkiye'de ise sokağa çıkma yasağı ilan edileceğine ilişkin iddialar üzerine yapılan son dakika açıklamasında böyle bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.

TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI YOK!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sokağa çıkma yasağı iddiaları hakkındaki açıklaması şu şekilde;

"Koronavirüs konusunun ülkemizin gündeminde üst sıralara çıktığı ilk günden bu yana özellikle kısıtlayıcı bazı tedbirlerin alınacağı söylentilerinin, gerek sosyal gerekse konvansiyonel medyada kasıtlı olarak ön planda tutulmaya çalışıldığını gözlemlemekteyiz. Özellikle Olağanüstü Hal ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ya da seyahat kısıtlamalarının getirileceği yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını, bu tür kapsamlı kısıtlayıcı adımların gündemimizde olmadığını altını çizerek ifade etmek isteriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz bu mücadelede vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliğinin yanında özgürlüklerini de koruma sorumluluğumuzun bulunduğu bilinciyle, resmi kaynaklar tarafından teyit edilmemiş hiçbir habere, bilgiye, duyuma ya da söylentiye itibar edilmemesini istirham ederiz."

Altun, Türkiye'nin bu süreci de devlet millet dayanışmasıyla atlatacağına dair inançlarının tam olduğunu ifade etti.