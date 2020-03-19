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Umreden dönen vatandaşların karantinada 5'inci günü

Umre amacıyla gittikleri 'dan Türkiye'ye dönüp, koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Konya'daki 2 yurda yerleştirilenler, altında 5'inci günlerini geçiriyor.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 19.3.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 16:55 ABONE OL
Umreden dönen vatandaşların karantinada 5'inci günü

Sağlık Bakanlığı'nca pazar günü umreden dönenlerin Ankara ve Konya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı 5 yurda yerleştirilmesine karar verildi. Ardından Konya'da 2 yurda yaklaşık 2 bin 200 kişi yerleştirildi. Umreden dönenler önce havalimanında, ardından da yurt girişinde sağlık kontrolünden geçirildi. Yüksek ateş ve öksürük şikayeti olanlar, belirlenen Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yazır yerleşkesine götürülüp, tedaviye alındı.

AİLELERİYLE TELEFONLA SOHBET ETTİLER

Karantinada kalanların yakınları yurt önüne gelerek yakınlarıyla cep telefonuyla konuştu. Afyonkarahisar'dan geldiğini belirten ve karantinada babası ile birlikte akrabalarının olduğunu belirten Mehmet Badak, "İçerde babam ve akrabalarım var. Biz Afyonkarahisar'dan geldik. İhtiyaçlarını getirdik. Telefonla konuşuyoruz. Çok şükür durumları gayet iyi" dedi.

Badak, pencerede kendisini bekleyen babasına el sallayarak yurt önünden ayrıldı.

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