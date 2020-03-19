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Yurt dışından gelenler kontrol edildi

ve görevlileri, yurt dışından gelenlerin evlerine giderek, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün kuralına uymalarını isteyerek, taahhütname imzalattı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 19.3.2020 16:53 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 17:30 ABONE OL
Yurt dışından gelenler kontrol edildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri, yurt dışından gelenlerin evde kalıp kalmadıklarını kontrol etti. Ekipler, yurt dışından gelenlerin evlerine giderek, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla 14 gün kuralına uymaları konusunda bilgi verip, taahhütname imzalattı.

SAHADA DENETİM

İzmit Sağlık Müdürü Dr. Nazif Aksoy, kurumun sosyal medya hesabından, "Koronavirüs salgını kapsamında riskli ülkelerde seyahat öyküsü olup 14 gün evden çıkmamaları, kimseyle temas kurmamaları istenen kişilerin, 14 gün kuralına uyumları Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sahada denetlenecek, kişiler evlerinde ziyaret edilecek. Kurala uymayanlar hakkında Kabahatler Kanununa göre işlem yapılacaktır. Gereği halinde toplum sağlığını riske atmaktan dolayı Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır" açıklamasında bulundu.

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Yurt dışından gelenler kontrol edildi
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