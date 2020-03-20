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'dan flaş açıklama

son vakaları açıkladı. Bakan Koca 9. can kaybının yaşandığını açıkladı. Koca "yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik" dedi.

Giriş Tarihi: 20.3.2020 23:15 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 23:33 ABONE OL
Bakan Koca'dan flaş açıklama

Sağlık Bakanı Koca, 311 kişinin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını, hasta sayısının 670'e, can kaybının da 9'a yükseldiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Hasta sayımız 670'e ulaştı" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3 bin 656 şüpheliye test yapıldı. 311'i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim" dedi.

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Bakan Koca'dan flaş açıklama
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