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Coronavirüs karantinasını ihlal ettiler! Para cezası...

Son dakika gelen bilgilere göre 'de, yurt dışından gelen ve evlerinde gözlem altına alınan 5 kişiye, 14 günlük karantina sürecini ihlal ettikleri gerekçesiyle 392'şer lira para cezası uygulandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 20.3.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 16:43 ABONE OL
Coronavirüs karantinasını ihlal ettiler! Para cezası...

Sumbas'ın Yeşilyayla Köyü ve Düziçi'ne bağlı Ellek Beldesi'nde, Suudi Arabistan'dan döndüğü öğrenilen ve evlerinde 14 gün geçirmeleri istenen R.G. (59), Ö.F. (72) ve S.S. (75) ile birlikte O.Y.(58) ve eşi F.Y.'nin (58) koronavirüse karşı evde izleme, bilgilendirme ve onarım formu imzalatılmasına rağmen tutanağa uymayarak dışarıda serbest bir şekilde dolaştıkları tespit edildi.

392'ŞER LİRA CEZA

Cumhuriyet savcısının bilgisi doğrultusunda bu kişilere, sorumluluklarını yerine getirmedikleri gerekçesiyle Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira idari para cezası uygulandı.

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Coronavirüs karantinasını ihlal ettiler! Para cezası...
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