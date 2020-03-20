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'te zehir tacirlerine operasyon! 4 kişi tutuklandı

Son dakika gelen bilgilere göre 'in ve Havran ilçelerinde düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 20.3.2020 14:09 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 14:10 ABONE OL
Edremit'te zehir tacirlerine operasyon! 4 kişi tutuklandı

İl Jandarma ve Edremit ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Edremit ve Havran ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

14 ayrı adrese 110 personel ile yapılan eş zamanlı baskınlarda, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları gerekçesi ile F.A., Y.Y., E.Ö., A.K., Ö.S., S.A., O.M.P., İ.D., M.Y., G.E., O.T. ve M.M.A. gözaltına alındı.

HEPSİ TEK TEK ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda; 51 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 24 adet uyuşturucu hap, 2 adet 9 mm tabanca ve bu silahlara ait 12 mermi, 5 av tüfeği, 12 av tüfeği fişeği, 1 sustalı bıçak, 2 uyuşturucu madde öğütme aparatı ile uyuşturucu madde kullanımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 10 şüpheli ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 10 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 6 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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Edremit'te zehir tacirlerine operasyon! 4 kişi tutuklandı
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