Elazığ 5.0’lık depremle sarsıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.53'te Sivrice'de 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin, 21,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, ilk bilgilere göre kent merkezinde ve köylerde deprem dolayısıyla can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Kaldırım, tarama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Depremde Yenimahalle Hafız Hasan Gül sokakta bulunan 2 katlı bir evin duvarlarında çatlama meydana geldi. Yapılan kontrolün ardından binanın boşaltılmasına karar verildi. Depremin Malatya ve komşu illerde de hissedildiği bildirildi.