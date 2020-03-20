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emniyette ifade verdi

Gazeteci hesabından yaptığı paylaşımla ilgili emniyette ifade verdi. Aysever'in ifadesinde dini duyguları istismar etmediğini, dini duyguları istismar edenleri kastettiğini söylediği öğrenildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 20.3.2020 21:44 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 21:56 ABONE OL
Enver Aysever emniyette ifade verdi

Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla "halkın bir kesiminin dini değerlerini alenen aşağılama" suçundan hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Enver Aysever, emniyette ifade verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılmasının ardından avukatıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğüne giden Aysever'in İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alındı.

Gazeteci Aysever, işleminin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Aysever'in, "paylaşımı bizzat kendisinin yaptığı, paylaşımdaki karikatürün Birol Çün'e ait olduğu, kesinlikle halkın dini değerlerini hedef almadığı, dini istismar eden kişileri kast ettiği ve paylaşımının bu süreçte halkın sağlığını tehlikeye atan kişilere yönelik olduğunu" beyan ettiği öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Enver Aysever hakkında, sosyal medya hesabından (Twitter), "Sadece bu sorun!" yazısıyla paylaştığı karikatür üzerine "halkın bir kesiminin dini değerlerini alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatmıştı.

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Aysever, ifade vermesinin ardından savcılık talimatıyla Güvenlik Şube'den ayrıldı.

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Enver Aysever emniyette ifade verdi
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