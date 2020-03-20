Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Hain tuzak son anda önlendi! Siirt'te terör operasyonu

Hain tuzak son anda önlendi! 'te terör operasyonu

Son dakika gelen bilgilere göre 'te /KCK'lı teröristler tarafından kırsal alana döşenen el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince bulunarak imha edildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 20.3.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 10:49 ABONE OL
Hain tuzak son anda önlendi! Siirt'te terör operasyonu

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan titiz ve planlı çalışmalar neticesinde Eruh ilçesi Gedikaşar köyü Huri Tepe mevkii kırsalında mayın-el yapımı patlayıcı döşendiğinin tespit edildiği ve operasyon başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh ilçesi Gedikaşar köyü Huri Tepe mevkiinde icra edilen operasyon faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensuplarına ait bir adet tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak Eruh Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek, alınan talimatlar doğrultusunda tespit edilen el yapımı patlayıcı düzeneği, patlayıcı madde imha timi tarafından olay yerinde kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SİİRT NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Hain tuzak son anda önlendi! Siirt'te terör operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA