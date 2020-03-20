İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, saat 00.00 itibarıyla dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 242 bini geçtiği, 9 bin 900'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 86 bin 700'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜlkeToplam vaka Toplam ölüm Toplam taburcu

Türkiye 359 4-

Çin 80,9283, 24570, 420

İtalya 41,0353, 4054, 440

İran 18,4071, 2845, 979

İspanya 17,963 8301, 107

Almanya 15,320 441 15

Fransa 10,99 5372 602

Güney Kore 8,56 5911, 947

ABD 1,780 1761 08

İngiltere 3,269 144 65