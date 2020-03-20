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İletişim Başkanlığından son dakika uyarısı: Dikkat edin, dolandırılmayın!

İletişim Başkanlığınca, üzerinden sosyal medya platformlarındaki dolandırıcılık girişimlerine ilişkin son dakika uyarılarında bulunuldu: "Güvenilir tüm işlemlerin resmi hesaplardan ve kapısından yapıldığı unutulmamalıdır. Bu konularda resmi hesaplar ve e-Devlet kapısı dışında yapılan hiçbir sosyal medya paylaşımına itibar edilmemelidir"

AA Gündem
Giriş Tarihi: 20.3.2020 17:54 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 18:07 ABONE OL
İletişim Başkanlığından son dakika uyarısı: Dikkat edin, dolandırılmayın!

İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi üzerinden sosyal medya platformlarında vergi ya da kredi kartı aidat iadesi, yardım, ödül gibi gösterilen dolandırıcılık faaliyetlerinin artmakta olduğunun gözlemlendiği belirtildi.

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Son dakika açıklamasında, "Güvenilir tüm işlemlerin resmi hesaplardan ve e-Devlet kapısından yapıldığı unutulmamalıdır. Bu konularda resmi hesaplar ve e-Devlet kapısı dışında yapılan hiçbir sosyal medya paylaşımına itibar edilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.

Yalnızca resmi hesaplara güvenilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Kredi kartı bilgilerinizi asla paylaşmayın. Resmi sayfa uzantısının 'gov.tr' ile biteceğini unutmayın. Güvenli site için adres çubuğunda 'https://' ibaresini mutlaka arayın. Unutmayın, e-Devlet işlemleriniz için tek adres www.turkiye.gov.tr" uyarıları yer aldı.

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İletişim Başkanlığından son dakika uyarısı: Dikkat edin, dolandırılmayın!
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