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'de şehit olan Türk askerleri için taziye mesajı yayınladılar

'nin Ankara Büyükelçiliği, dün Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) roketli saldırı sonucu 2 askerin şehit olması dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 20.3.2020 16:46 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 17:19 ABONE OL
İdlib'de şehit olan Türk askerleri için taziye mesajı yayınladılar

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu saldırının şiddetle kınandığı belirtilerek, Türk hükümetine ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyede bulunuldu.

"NATO MÜTTEFİKİ VE DOSTU TÜRKİYE'NİN YANINDADIR"

Büyükelçiliğin paylaşımında şu ifadelere ver verildi:

"İdlib'de Türk askerlerinin hayatını kaybetmiş olmasından derin üzüntü duyduk. Saldırıları şiddetle kınıyor, Türk Hükümeti'ne ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Birleşik Krallık, NATO müttefiki ve dostu Türkiye'nin yanındadır."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün İGAB'da roketli saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İGAB'da görevli unsurlara, bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından roketli saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

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İdlib'de şehit olan Türk askerleri için taziye mesajı yayınladılar
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