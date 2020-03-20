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Jandarmanın ikna çalışması sonucu 2 terörist teslim oldu

Batman Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 'lı 2 terörist, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 20.3.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 11:20 ABONE OL
Jandarmanın ikna çalışması sonucu 2 terörist teslim oldu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrosunda 2001-2014 döneminde silahlı olarak faaliyet gösteren A.İ. ve 2010 yılında örgütün kırsal kadrosuna katılan dini nikahla birlikte yaşadığı Ş.T. ikna edilerek, 14 Mart'ta Şırnak'ta Habur Sınır Kapısı'nda silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olmaları sağlandı.

Aileleriyle buluşturulan teröristlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

SON DAKİKA... İKNA EDİLEN PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU

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Jandarmanın ikna çalışması sonucu 2 terörist teslim oldu
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