MHP lideri Bahçeli: 21 maddelik tedbir paketi hayırlı bir adımdır

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüse karşı ekonomiyi güçlendirecek adımları değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi toplamda 100 milyar TL'lik bir kaynağın devreye alındığını göstermektedir. Kovid-19 hastalığıyla mücadelede hep bir adım önde yer alan ülkemiz ihtiyaç duyulan her teşebbüs ve girişimi tereddütsüz ifa etmektedir. Türkiye ekonomisi için karamsar senaryo yazanlar ters köşeye yatmışlardır. Açıklanan 21 maddelik tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir" ifadelerini kullandı.