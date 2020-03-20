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MSB'den son dakika duyurusu: Kararlılıkla devam ediyor

çerçevesinde; ateşkesin kalıcı hale gelmesi, akan kanın durması, birliklerimizin güvenliği ve insanlık dramının sonlandırılarak masum sivillerin evlerine ve yurtlarına dönüşleri için gerekli tüm faaliyetler tam bir kararlılıkla icra edilmeye devam edilmektedir.

Giriş Tarihi: 20.3.2020 15:24 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 15:55 ABONE OL
MSB'den son dakika duyurusu: Kararlılıkla devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Moskova Mutabakatı çerçevesinde; ateşkesin kalıcı hale gelmesi, akan kanın durması, birliklerimizin güvenliği ve insanlık dramının sonlandırılarak masum sivillerin evlerine ve yurtlarına dönüşleri için gerekli tüm faaliyetler tam bir kararlılıkla icra edilmeye devam edilmektedir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetlerinin sürdüğünü, bazı medya organlarında çıkan "birlik çekilmeleri" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova Mutabakatı çerçevesinde, bölgede akan kanın durması, askerlerin güvenliği ve insanlık dramının sonlandırılarak masum sivillerin yurtlarına dönüşleri için tüm faaliyetlerin kararlılıkla icra edilmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, 6 Mart'tan itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) başlayan ateşkes ilanı sonrasında planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda bazı medya organlarında yayımlanan birlik çekilmelerine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

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MSB'den son dakika duyurusu: Kararlılıkla devam ediyor
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