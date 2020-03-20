Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan son dakika corona virüsü açıklaması geldi! ‘Herkes kendi olağanüstü halini oluştursun’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs vakaları ve alınması gereken tedbirlerle ilgili önemli son dakika açıklamalarında bulundu. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'deki corona virüs vaka sayısının 359'a yükseldiğini açıklayan Koca, 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisini üzülerek vermişti. Bakan Koca, Genel Kurul'u bilgilendirdikten sonra Türkiye çapında yaygınlaştırılacak testlerin nasıl olacağını, testleri herkesin yaptırıp yaptırmayacağı konusu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Herkes test yaptırabilecek, doktor sevkiyle test merkezlerinde yapılacak. Testleri ve test merkezlerini yaygınlaştıracağız tüm Türkiye'de" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ CORONA VİRÜS AÇIKLAMASI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs vakaları ve alınması gereken tedbirlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca şunları kaydetti: "Klinik bulgu varsa test yapılacak. Siz normalde testi yaptırdınız hiçbir bulgunuz yok. Negatif çıktı ama sonradan pozitif çıkanlar da var. Diyelim ilk aşamada büyük oranda negatif çıktı. 'Bende yok' diye rahat davranacaksınız. Bu test yanlışa sevk edebilir.

'HERKES KENDİ OHALİNİ OLUŞTURSUN'

"Üç gün sonra testi tekrarlamak gerektiği söyleniyor. Üç gün sonra çıkabilir. Bu arada siz negatif diye her tarafa gittiniz. O da ayrı bir risk oluşturabilir. O nedenle herkesin baştan kendisini izole etmesi lazım. Hastalık bulgusu olmasa da. 'Olağanüstü hal' deniyor. Ben diyorum ki, herkes kendi olağanüstü halini oluştursun. Bunun önünde hiçbir engel yok."

Koca, Çin'de dönüşmeli seyre ilişkin vakaların olduğu ve yayılma gerçekleştiğinin bilindiğini belirterek şöyle konuştu: