Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika paylaşımı! Tüm Türkiye tek yürek oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin kcoa paylaşımında "SAAT 21.00 ALKIŞINDA BULUŞALIM

Sağlık çalışanlarımızın mesaisi gece gündüz devam ediyor. Saat 21.00'da, haydi bir alkış daha! Minnettarlığımızın sesini bu akşam ve yarın bir kez daha duyuralım." dedi.

Son dakika! Türkiye sağlık çalışanlarını böyle alkışladı | Video

Türk halkı Bakan Koca'nın sosyal medyadan duyurduğu kampanyaya evlerinden destek verdi. Türkiye tek yürek olarak alkış tuttu ve sağlık çalışanlarına destek verdi.

KÖYDEKİ KADINLARDAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞLI DESTEK

Kırklareli'nin 500 nüfuslu Armağan köyünün sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

Armağan köyündeki vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkon ve pencerelerine çıktı. Bazı köy sakinleri alkışla, bazıları da ellerindeki çanları çalarak etkinliğe katıldı.

Köy muhtarı Recep Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının zorlu mesleklerini icra ettiklerini belirterek, Allah'tan tüm sağlık personeline görevlerinde kolaylıklar vermesini diledi.

Sağlık çalışanlarına destek olmaya devam edeceklerini dile getiren Dal, bu kötü günlerin en kısa sürede sona ermesi için dua ettiklerini de belirtti.

Köy sakinlerinden Zehra Dal ise başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına dua ettiklerini dile getirdi.

YURTLARDA KARANTİNADA BULUNAN VATANDAŞLAR SAĞLIK ÇALIŞANLARINI ALKIŞLADI

Avrupa'dan Türkiye'ye gelerek yurtlarda karantinaya alınan vatandaşlar saat 21.00'de pencerelere çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı.



Korona virüs nedeniyle 9 Avrupa ülkesine uçuşlar kısıtlamış ve bu ülkelerde iş, akraba ziyareti ve öğrenci olarak bulunan vatandaşlar Türk Hava Yollarına ait uçaklarla İstanbul'a getirilerek Güngören Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu, Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu ve Florya'da bulunan Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınmıştı. Yurtlarda karantinada kalan vatandaşlar saat 21.00'de pencerelere çıkarak bir dakika boyunca aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarını alkışladı.