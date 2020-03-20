Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan flaş açıklama: Yurtdışındaki öğrencilerimiz...

Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay yurtdışında yaşayan Türk öğrencilerle ilgili olarak flaş bir açıklama yaptı. Oktay, Türkiye'nin uçuş yasağı getirdiği ülkelerdeki öğrencilerin getirileceğini söyledi.

Fuat Oktay açıklamalarına şöyle devam etti:

Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle; ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçici olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen öğrencilerimizin 21 Mart 2020 Cumartesi günü yerel saatle 17:00'ye kadar bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimize başvurmaları halinde, planlanan süre içinde dönüşleri gerçekleştirilecektir.

14 GÜN KARANTİNAYA ALINACAKLAR

Vatandaşlarımızın yurda dönüşlerini Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarımızla koordinasyon halinde THY ile sağlayacak ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutacağız.