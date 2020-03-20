Son Dakika Haberleri | Türkiye'de corona virüs hangi ilde görüldü? Corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Türkiye'de corona virüs hangi ilde görüldü sorusunun yanıtı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Wuhan'da ortaya çıkan Çinli virüs nedeniyle dünya ekonomisi zor zamanlardan geçiyor. Yayılma hızı yüksek, insandan insana bulaşma oranı da fazla olmasına rağmen DSÖ tarafından duyurulan rakamlara göre, corona virüsünün neden olduğu COVID-19 salgınının ölüme sebep olma oranı yüzde 3.4. Her ne kadar ölüm oranı düşük olsa da, dünyada her vaka ve ölüm son dakika haberi olarak duyurulduğu için insanların dikkatini çekmiş durumda. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu sorusunun cevabı merak konusu oldu.

TÜRKİYE'DE KAÇ TANE CORONA VİRÜS VAKASI

Türkiye'deki corona virüs vaka sayısı her günün akşamı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Peki, vaka ve ölü sayısında son durum ne? İşte, corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum, corona virüs hangi ilde görüldü sorusunun yanıtı…