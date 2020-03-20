Son dakika... İkna edilen PKK'lı terörist teslim oldu

Kırsal alanda teröristlerle mücadelesini aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne katılanlara ve ailelerine de ulaşarak ikna çalışması yürütüyor. Edinilen son dakika ayrıntılarına göre Mardin, Bitlis ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıkları ekiplerince yürütülen müşterek çalışmada terör örgütü PKK/KCK içinde faaliyet gösteren "Sorej Palu" kod adlı terörist Burhan Ü. ile ailesi aracılığıyla görüşüldü.

HUDUT KARAKOLU TESLİM ALDI

''Silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan kaydının olduğu belirlenen terörist, ikna edilerek Demirtepe Hudut Karakoluna teslim olması sağlandı. Burhan Ü'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.