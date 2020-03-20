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Son dakika: ’te 97 kilo ele geçirildi

Son dakika gelen bilgilere göre 'nın ilçesinde jandarma ekiplerince ’ya yönelik düzenlenen operasyonda toprağa gömülü terör örgütüne ait 97 kilo bulundu.

Sema ALİM Sema ALİM Gündem
Giriş Tarihi: 20.3.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 10:16 ABONE OL
Son dakika: Siverek’te 97 kilo patlayıcı ele geçirildi

Son dakika haber: PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nca Siverek kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan arazi arama/taraması sırasında Siverek İlçesi kırsal alanında 2 ayrı noktada jelikan bidonlar içerisinde toprağa gömülü vaziyette kilolarca patlayıcı madde ele geçirildi.

POŞETLERE SARILMIŞ...

Bu kapsamda; 10'ar ve 5'er kiloluk poşetlere sarılmış, bantlanmış paketler halinde 97 Kg toz TNT, 1 adet alıcı/verici, 15 adet elektrikli fünye bulundu.

Ele geçirilen malzemelerin Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan işlemler ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile imha edildiği öğrenildi.

Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı'nca olayla ilgili şahısların tespit edilmesine yönelik çok yönlü soruşturma titizlikle devam ediyor.



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Son dakika: Siverek’te 97 kilo patlayıcı ele geçirildi
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