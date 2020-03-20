Son dakika haberi: Bakanlar açıkladı! Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hangi ülkelerde sokağa çıkma yasağı var?

Dünyada etkisini gösteren ve Türkiye'de de vaka ile ölümlere neden olan yeni tip corona virüsü salgını hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Her Bakanlık tarafından ayrı ayrı corona virüs tedbiri alınırken en son Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan kapsamlı tedbirlerin listesi paylaşılmıştı. Bu noktada, en çok merak edilenlerden birisi olarak 'Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var mı, uygulanacak mı?' sorusu öne çıkıyor. Öyle ki, corona virüsü kaynaklı vaka ve ölüm sayısının artması neticesinde vatandaşlar da Türkiye'de sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağını öğrenmeye çalışıyor.

TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK MI? BAKAN ALBAYRAK VE BAKAN SOYLU YANITLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı bir canlı yayında ekonomik tedbirlere ilişkin son dakika açıklamalarında bulunurken kendisine yöneltilen 'Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna cevap verdi. Bakan Albayrak, böyle bir şeyin gündemlerinde olmadığını belirtti.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bir gazetecinin "Sosyal medya üzerinden çeşitli paylaşımlar yapılıyor, sokağa çıkma yasağı da konuşuluyor. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Milletimize bir çağrım var; sosyal medya denilen mecra bizim çok fazla takibini yapmakta zorlandığımız bir mecradır. Sebebi de yurt içi ve yurt dışından da sosyal medya mecrasına girebilmek mümkündür." yanıtını verdi.

Soylu, vatandaşların sosyal medyayı bir kural, kaide olarak kabul edip istismar etmek isteyenlere alet olmamasını istedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN ÜLKELER HANGİLERİ?

Dünyada sokağa çıkma yasağı olan ülkeler listesi ise şu şekilde;