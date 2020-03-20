Yatak kapasitesinde Avrupa’nın en iyisiyiz

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı özellikle Avrupa'da hastane ve yoğun bakım ünitelerinin yetersiz olduğu tartışma konusu oldu. Çinli uzmanlar, İtalya'daki ölüm oranının yüzde 7.8'ken, Almanya'da yüzde 0.2 olmasının arkasında bu ülkedeki yatak eksikliğine dikkat çekti. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı ve Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel, Türkiye'nin yatak kapasitesi bakımından Avrupa'nın en iyisi olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Şehir hastanelerinin yanı sıra sağlık yatırımlarının ne kadar gerekli olduğu daha iyi anlaşılmıştır. Yoğun bakımlar koronovirüsü için hazır. Ülkemizde yoğun bakım yatak sayısının toplam 42 bin. Bunun 25 bini yetişkinler için. Türkiye, Avrupa'ya kıyaslandığında çok çok iyi durumda. Tıbbi tedavi yanında organizasyonal tedavi de çok önemli. Bunun için acil servislerden itibaren yeni bir organizasyona ihtiyaç var. Korona hastalarının başka acil vakalarla bir araya getirilmeden ayrı yollardan geçirilerek 'kohort' yoğun bakım ilan edilen ünitelere alınması gerekir. Bakanlığımız bu konuda çalışmalar yapıyor. Biz de hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Korona salgını ile mücadele verildiği dönemde sağlık çalışanlarının iş yükünü hafifletmek adına vatandaşların çok acil olmadıkça hastaneye gitmemeleri gerekir. Sağlık çalışanlarının da bu süreçte moral ve desteğe ihtiyacı var."