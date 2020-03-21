Corona virüsü nedeniyle ilk kez kapandı! Savaşta bile kapanmamıştı...

İstanbul'un asırlık lezzet durağı Tarihi Sultanahmet Köftecisi 1920, kurulduğu günden beri ilk kez dün sabah açılmadı. Tarihi Yarımada'yı ziyaret eden yerli, yabancı her gün binlerce kişinin yemek molası verdiği ünlü köfteci, Covid-19 salgını nedeniyle misafirlerini ve çalışanlarını düşünerek dükkanını kapatma kararı aldı.

SAĞLIK İÇİN ÖNLEM

Tarihi Sultanahmet Köftecisi 1920'nin merkez dükkanına bu sabah gelenler, "Sizin sağlığınız her şeyden önemli. Siz değerli müşterilerimizin, çalışanlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Ülkemizde görülen Covid-19 salgını dolayısıyla sizleri, çalışanlarımızı düşünerek merkez dükkanımızı geçici süreyle kapatma kararı aldık. 100 yıllık serüvenimizde ilk kez sizlerden ayrı kalacağız. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere. Tarihi Sultanahmet Köftecisi 1920" yazısı ile karşılaştı.

SAVAŞLARDA BİLE KAPANMAMIŞTI

Tarihi Sultanahmet Köftecisi 1920'nin Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mehmet S. Tezçakın, "Bu dükkân 1. Dünya Savaşı'nda, İstanbul'un işgalinde, Kurtuluş Savaşı'nda, 2. Dünya Savaşı'nda, depremlerde, diğer doğal afetlerde, kıtlıklarda bile bir gün olsun kapanmadı. Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'ya gizlice nevale gönderdi" dedi.