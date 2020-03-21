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'de zehir tacirlerine operasyon! 8 kişi yakalandı

Son dakika gelen bilgilere göre 'de düzenlenen operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 21.3.2020 12:41 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 12:42 ABONE OL
Eskişehir'de zehir tacirlerine operasyon! 8 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yakalanan 8 zanlının evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 87,64 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk), 11,81 gram sentetik uyuşturucu, 0,44 gram kokain, hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Bu kişilerden 6'sı emniyette, "uyuşturucu kullanmak ve satın almak" suçundan haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen iki zanlının işlemlerininse sürdüğü öğrenildi.

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Eskişehir'de zehir tacirlerine operasyon! 8 kişi yakalandı
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