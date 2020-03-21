Evlat nöbetinde 200 gün

Diyarbakır'da, çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 200 gündür devam ediyor. 142 ailenin sürdürdüğü eylemde bugüne kadar Hacire Akar, Hatice Ceylan, Hüsniye Kaya, Halime Kadran, Necla Açan, Aslıhan Eşrefoğlu, Gevriye Ayhan, Melik Aslan, Muhteber Birlik, Cahide Alkan, Şahize Altınkaynak, Naime Dalmış ve Sait Açar olmak üzere 13 aile çocuğuna kavuştu. Annelerin evlat nöbetine başta Türkiye olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden destekler geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, BBP (Büyük Birlik Partisi) Lideri Mustafa Destici, Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Tomas Zdechovsky, 9 ülkenin Ankara büyükelçisi, şehit aileleri, çocukları soykırımda katledilen Srebrenitsa Anneleri siyasetçiler, sanatçılar, Ankara ve İstanbul'da görev yapan ANNE gazeteciler, üniversite öğrencileri, din adamları, kanatta önderleri, Doğu ve Güneydoğu'daki 150 aşiret lideri, yazarlar, onlarca sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile toplumun her kesiminden duyarlı vatandaşlar annelere destek ziyaretinde bulundu. Ancak, CHP ve İYİ Parti anneleri görmezden geldi.İstanbul'da 6 yıl önce kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemini günlerdir sürdüren Şevket Bingöl, "200 gündür burada bekliyorum. HDP de herhangi bir açıklama yapmadı. Millet de düşünüyor diyor ki, bu hastalıktan dolayı belki giderler, çadırı kapatırlar. Biz çocuklarımızı bunlardan almadan buradan gitmeyeceğiz. 200 gün 200 sene de geçse biz çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz" dedi.Bu arada, HDP İl Binası önünde kurulan çadırda evlat nöbeti tutan annelerin oturma eyleminde de koronavirüsüne karşı önlemler alındı. Kronik hastalığı olanlar ile 55 yaş ve üzeri olan aileler tehlike geçinceye kadar evlerine gönderildi. HDP il binası önüne kurulan çadır, her gün Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte ediliyor.

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