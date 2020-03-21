İdlib şehitleri uğurlandı

Suriye'nin İdlib kentinde radikal grupların roketli saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş (28) ve Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25), düzenlenen törenlerle toprağa verildi.* Piyade Uzman Taş'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenazede koronavirüs tedbirleri alındı. Törene katılanlara maske dağıtıldı. Baba Muhyi Taş, anne Selamet Taş ve şehidin kardeşlerinin güçlükle ayakta durduğu törende kılınan namazın ardından şehit Taş, Hocazade Mezarlığı'ndaki şehitlikte defnedildi.* Hüseyin ve Fadime Nayir'in 5 çocuğundan biri olan uzman onbaşı Ramazan Nayir için de Sivas'a bağlı Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliğinde tören düzenlendi. 2 yıl önce göreve başlayan şehidin iki ağabeyinin de daha önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.* Diğer taraftan İdlib'te kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sezayi Atabey, memleketi Ağrı'nın Tutak ilçesi Akyele köyünde toprağa verildi.* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Nayir, Taş ve Atabey'in ailelerine birer başsağlığı mesajı gönderdi.