Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İdlib şehitleri uğurlandı

şehitleri uğurlandı

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Gündem
Giriş Tarihi: 21.3.2020 ABONE OL
İdlib şehitleri uğurlandı
Suriye'nin İdlib kentinde radikal grupların roketli saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş (28) ve Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25), düzenlenen törenlerle toprağa verildi.
* Piyade Uzman Taş'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenazede koronavirüs tedbirleri alındı. Törene katılanlara maske dağıtıldı. Baba Muhyi Taş, anne Selamet Taş ve şehidin kardeşlerinin güçlükle ayakta durduğu törende kılınan namazın ardından şehit Taş, Hocazade Mezarlığı'ndaki şehitlikte defnedildi.
* Hüseyin ve Fadime Nayir'in 5 çocuğundan biri olan uzman onbaşı Ramazan Nayir için de Sivas'a bağlı Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliğinde tören düzenlendi. 2 yıl önce göreve başlayan şehidin iki ağabeyinin de daha önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
* Diğer taraftan İdlib'te kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sezayi Atabey, memleketi Ağrı'nın Tutak ilçesi Akyele köyünde toprağa verildi.
* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Nayir, Taş ve Atabey'in ailelerine birer başsağlığı mesajı gönderdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
İdlib şehitleri uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA