İkna edilen PKK’lı karı koca teslim oldu

BATMAN NAMAZ VAKİTLERİ

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ikna çalışmaları kapsamında; 2 terörist Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. PKK/ KCK bölücü terör örgütünün kırsal kadrosuna 2001 yılında katılarak 2014 yılına kadar silahlı olarak faaliyet yürüten A.İ ve 2010 yılında örgütün kırsal kadrosuna katılan imam nikâhlı eşi Ş.T isimli örgüt mensupları ile ikna çalışmaları kapsamında yapılan görüşmeler sonucunda ikna edildi. 2 terörist 14 Mart tarihinde Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Söz konusu örgüt mensupları adli işlemler yapılmak üzere Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından teslim alındı. Teröristlerin mensuplarının sorgularından sonra Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri belirtildi.