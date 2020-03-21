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, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

, saat 00.00 itibarıyla dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 22.3.2020 00:45 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 00:47 ABONE OL
İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 303 bini geçtiği, 12 bin 900'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 94 bin 600'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

Ülke Toplam vaka Toplam ölüm Toplam taburcu
Türkiye 947 21 -
İtalya 53,578 4,825 6,072
Çin 81,008 3,255 71,740
İspanya 25,374 1,378 2,125
ABD 24,142 288 171
Almanya 22,213 84 209
İran 20,610 1,556 7,635
Fransa 14,459 562 1,587
Güney Kore 8,799 102 2,612
Birleşik Krallık 5,018 233 93

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İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
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