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’nun kız kardeşi yaşamını yitirdi

CHP Genel Başkanı Kemal ’nun bir süredir tedavi gören kız kardeşi (68) yaşamını yitirdi. Fikriye Dalgıç'ın cenazesi İstanbul Sarıgazi Cemevi’ndeki törenin ardından ’nin Derince ilçesinde toprağa verilecek.

Giriş Tarihi: 21.3.2020 17:54 ABONE OL
Kılıçdaroğlu’nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç yaşamını yitirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç, dün gece İstanbul Ümraniye'de bulunan evinde yaşamını yitirdi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde bir süre tedavi gören Fikriye Dalgıç, tedavisi sırasında İzmit'te oturan ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu'nun yanında kaldı. Fikriye Dalgıç yarın saat 14.00'te İstanbul Sarıgazi Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Kocaeli'nin Derince ilçesinde toprağa verilecek. Kemal Kılıçdaroğlu, Şubat ayında İzmit'te oturan Ali Kılıçdaroğlu'nun evine gelerek kız kardeşini ziyaret etmişti.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'NA BAŞSAĞLIĞI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı dileğinde bulundu.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'de yaşayan kız kardeşi Dalgıç, tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.

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Kılıçdaroğlu’nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç yaşamını yitirdi
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